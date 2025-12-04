أستاذ علاقات دولية: روسيا ملتزمة بالهدنة.. وأوكرانيا تعرقل المفاوضات

قال محمود الأفندي أستاذ العلاقات الدولية، أن روسيا ملتزمة بالهدنة التي تم توقيعها في 25 مارس مع أوكرانيا بوساطة أمريكية؛ بهدف وقف إطلاق النار وعدم استهداف منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا، مضيفًا أن أوكرانيا هي التي لم تلتزم بها وتعرقل المفاوضات.

اعتماد أمريكا على ثلاث ركائز



وأضح «الأفندي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا تعتمد في سياساتها لإيقاف الحرب الأوكرانية الروسية على ثلاث ركائز، الأولى هي الدبلوماسية المكوكية لوزير الخارجية الأسبق هري كيسينجر، الثانية السلام عن طريق القوة للرئيس الأربعين للولايات المتحدة رونالد ريغان، والثالثة أمريكا فوق كل شيء لويلسون رئيس سابق للولايات المتحدة.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب في الحرب وهي الآن تسعى إلى حل الصراع الروسي الأوكراني من جذوره، وذلك من منطلق أنها هي من تقدمت بحلف الناتو على الحدود الروسية، مشيرا إلى أن دول أوروبا هم دول بالوكالة ليس لهم أي سيادة أو أي قرار فيما يخص الحرب أو السلم.



وشدد على ضرورة عودة العلاقات الروسية الأمريكية ثم بعد ذلك الذهاب إلى حل القضية الروسية الأوكرانية من جذورها، واصفا إدارة البيت الأبيض الحالية أنها واقعية وبراجماتية تعلم أن روسيا انتصرت في هذه الحرب مما يعني أنه يجب تقديم التنازلات وإنشاء صفقة.