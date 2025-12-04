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السبت، 12 أبريل 2025
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وزير الدفاع الإسرائيلي: رفح الفلسطينية أصبحت ضمن المنطقة الأمنية العازلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: رفح الفلسطينية أصبحت ضمن المنطقة الأمنية العازلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: رفح الفلسطينية أصبحت ضمن المنطقة الأمنية العازلة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن رفح الفلسطينية أصبحت ضمن المنطقة الأمنية العازلة، وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة لعدة مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

النازحون يفقدون الأمل في العودة إلى منازلهم

في المقابل، قالت اللجنة الشعبية لمخيم جنين إن الاحتلال يعتقل أي شخص يكون في محيط المخيم، موضحة أن أوضاع النازحين تزداد سوءا يوما بعد الآخر ويفقدون الأمل في العودة إلى منازلهم.

الاحتلال يدمر 396 منزلا بشكل كامل في مخيمي طولكرم ونور شمس

قالت اللجنة الإعلامية لمخيم طولكرم إن قوات الاحتلال تواصل الاستيلاء على عدة منازل لتحويلها لثكنات عسكرية، مؤكدة أن الاحتلال دمر 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، مضيفة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية من فرق المشاة والآليات إلى المخيمين.

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