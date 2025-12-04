كشف ملابسات فيديو استعراض السيارات في أسيوط

كشف ملابسات فيديو استعراض السيارات في أسيوط

كشف ملابسات فيديو استعراض السيارات في أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام خمسة من قائدي السيارات بأداء حركات استعراضية والسير برعونة بدائرة قسم شرطة أبو تيج بمحافظة أسيوط، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

عقب الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط السيارات وقائديها، حيث تبين أن أحدهم لا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة خلال احتفالهم بحفل عُرس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارات وقائديها.

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