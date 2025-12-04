رئيس الوزراء يتفقد مشروع أبراج «الداون تاون» في مدينة العلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع أبراج الداون تاون خلال زيارته اليوم لمدينة العلمين الجديدة، واستمع إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول موقف تنفيذ الأبراج، الذي تنفذه الشركة الصينية المنفذة لمنطقة الأبراج بالعاصمة الادارية، وتعرف على موقف تقدم الأعمال بالمشروع من نقطة مشاهدة أعلى البرج الأيقوني,

وأشار الوزير إلى أن مشروع الأبراج هو جزء من مشروع الداون تاون، ويشمل تنفيذ البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا وعدد 4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر، وبإجمالي 2631 وحدة سكنية و231 وحدة تجارية و114 وحدة إدارية، ويضم مسطحات كبيرة تتوسطها بحيرات كريستال لاجون الصناعية، موضحًا أنه جرى البدء في تنفيذ تلك البحيرات الصناعية بمساحة 108 فدادين، وتشمل العديد من الجزر الصناعية التي تضم مبان ترفيهية وسياحية وتجارية؛ لخدمة السكان والمترددين على المدينة.

وحول مشروع الداون تاون، أوضح المهندس شريف الشربيني، أنه يجري تنفيذه على مساحة 33.79 فدان، ويشهد أيضاً تنفيذ 40 عمارة سكنية تضم 1320 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 90 م2 إلى 300 م2 للوحدة، وكذلك مساحات تجارية بإجمالي 75442 م2 منها مساحة 32841 م2 مخصصة للمحلات، والباقي ممرات وساحات تجارية مواجهة للمحلات وكذلك مسطحات مخازن بمساحة 24765م2 وأماكن انتظار سيارات تسع 2830 سيارة.

وأضاف أنه جرى إتمام الأعمال وتسليم عدد 705 وحدات للملاك وعدد 13 وحدة تجارية. وجار استكمال تسليم باقي الوحدات المباعة، منوها إلى تنفيذ مشروع امتداد الداون تاون، بمساحة 21.65 فدان، ويشهد تنفيذ 24 عمارة بإجمالي عدد 896 وحدة، وتتراوح مساحة الوحدات من 125م2 إلى 245م2. وتجاوزت نسب التنفيذ85%.