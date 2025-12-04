وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية «أثبتنا خلال العقود الماضية أننا ملتزمون بمبدأ الدبلوماسية»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

شرق أوسط خالٍ من لأسلحة النووية

وعلى جانب آخر قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إيران ستطالب الولايات المتحدة بأن يكون الشرق الأوسط خاليا من الأسلحة النووية.