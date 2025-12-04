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«الخارجية الإيرانية»: شاركنا في محادثات مسقط لتأمين مصالحنا الوطنية

«الخارجية الإيرانية»: شاركنا في محادثات مسقط لتأمين مصالحنا الوطنية

«الخارجية الإيرانية»: شاركنا في محادثات مسقط لتأمين مصالحنا الوطنية

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية «أثبتنا خلال العقود الماضية أننا ملتزمون بمبدأ الدبلوماسية»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

شرق أوسط خالٍ من لأسلحة النووية

وعلى جانب آخر قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إيران ستطالب الولايات المتحدة بأن يكون الشرق الأوسط خاليا من الأسلحة النووية.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي إذا خاضت الولايات المتحدة المحادثات على أساس التكافؤ، حيث يوجد فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي مع الولايات المتحدة يفتح الطريق أمام مسار تفاوضي شامل مؤكدا «هدفنا التوصل إلى اتفاق منصف ومن موقع متكافئ».

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