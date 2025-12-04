قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها ستعطي فرصة حقيقية للدبلوماسية لتسوية الملف النووي ورفع العقوبات عن بلدنا، موضحا «شاركنا في محادثات مسقط لتأمين مصالحنا الوطنية».
«الخارجية الإيرانية»: شاركنا في محادثات مسقط لتأمين مصالحنا الوطنية
«الخارجية الإيرانية»: شاركنا في محادثات مسقط لتأمين مصالحنا الوطنية
وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية «أثبتنا خلال العقود الماضية أننا ملتزمون بمبدأ الدبلوماسية»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.
شرق أوسط خالٍ من لأسلحة النووية
وعلى جانب آخر قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إيران ستطالب الولايات المتحدة بأن يكون الشرق الأوسط خاليا من الأسلحة النووية.