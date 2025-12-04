تنفيذ 10 قرارات إزالة على مساحة 8700 متر مربع في كفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز الرياض، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكداً على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تنفيذ 10 قرارات إزالة على الأراضي الزراعية

وقال المحافظ، إنّه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة على الأراضي الزراعية على مساحة 8750 مترا مربعا بمركز الرياض، تحت إشراف وائل فرج رئيس مركز ومدينة الرياض، خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مشيراً إلى أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.

الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

يذكر أنّ الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى خلال الفترة من 8 حتى 28 فبراير 2025، فيما انطلقت المرحلة الثانية خلال الفترة من 8 مارس حتى 28 مارس 2025، بينما تستمر المرحلة الثالثة في الفترة من 5 حتى 25 أبريل 2025.