لقاء سويدان تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لنجوى فؤاد (فيديو)

لقاء سويدان تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لنجوى فؤاد (فيديو)

لقاء سويدان تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لنجوى فؤاد (فيديو)

حرصت الفنانة لقاء سويدان على طمأنة جمهور نجوى فؤاد على حالتها الصحية بعد تعرضها لكسر في ذراعها، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

لقاء سويدان تطمئن الجمهور على صحة نجوى فؤاد

وعلقت الفنانة لقاء سويدان على مقطع الفيديو الذي جمعها مع نجوى فؤاد قائلة: «الجميلة الفنانة نجوى فؤاد ربنا يشفيكي من الكسر، ألف سلامة عليكي.. الست الجدعة اللي بتحب كل الناس وبتقول فيهم أحلى كلام».

وردت عليها نجوى فؤاد: «نورتيني النهاردة وأحلى هدية وأنا تعبانة وأنتي أختي الصغيرة يا لقاء ونلتقي قريبا».


آخر أعمال لقاء سويدان

وحققت الفنانة لقاء سويدان نجاحا كبيرا بمسلسل الوصفة السحرية، الذي عرض مؤخرًا عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة، وتناول تفاصيل العلاقات الزوجية والمشكلات التي تواجه الزوجين وكيفية حلها.

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