أبراج لا تجيد التحدث أمام الآخرين.. «بيتوتروا من أقل حاجة»

التحدث أمام الآخرين يحتاج إلى مهارة عالية ووجود درجة كبيرة من الثقة بالنفس واللباقة، وهناك بعض الأبراج لا يتقن أصحابها تلك المهمة؛ إذ يصابون بالتوتر ويشعرون بالحرج، لذا يجب عدم إسناد تلك المهام إلى هؤلاء الأشخاص وفقًا لـ«yourtango».

برج الحوت

ومن أبرز الأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث أمام الآخرين مواليد برج الحوت إذ تجدهم دائما متراجعين لا يرغبون في فعل ذلك مطلقًا لأنهم يخشون الخطأ أثناء الحديث.

برج الدلو

أصحاب برج الدلو لديهم كاريزما خاصة بهم، فهم معروفين دومًا بطريقتهم الخاصة في التعامل، خاصة إذ تعلق الأمر بالأمور العملية أو التقنية، فهم جيدين فيها إلى حد كبير، إلا أنهم لا يحبون الظهور، ويرغبون دومًا في إيصال أفكارهم إلى الآخرين من وراء الشاشات دون ظهور، فذلك يكسبهم ثقة بالنفس ويجعلهم قادرين على إنجاز مهامهم بصورة أسرع.

برج الجدي

مهارة ودقة عالية يمتاز بها مواليد برج الجدي في حياتهم المهنية على الرغم من معاناتهم في إيصال وجهات نظرهم إلى الآخرين، إذ أنهم يصابون بالتوتر عند التحدث أمام مجموعة، علاوة على كونهم لا يجيدون التصرف في المواقف الصعبة، لهذا يرون أن الانسحاب هو الأفضل في مثل هذه الحالات.