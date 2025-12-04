القبض على عاطلين سرقا مشغولات ذهبية من شقة في الجيزة

القبض على عاطلين سرقا مشغولات ذهبية من شقة في الجيزة

القبض على عاطلين سرقا مشغولات ذهبية من شقة في الجيزة

ألقت مباحث أبو النمرس، القبض على عاطلين سرقا مشغولات ذهبية من شقة سكنية عن طريق التسلق بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد فيه بالقبض على «مصطفى. ع»، 30 عاما، السابق اتهامه في عدة قضايا سرقة، و«أحمد. م»، 25 عاما، والسابق اتهامه في عدة قضايا سرقة، إذ سرقا مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بدائرة القسم في غياب أصاحبها بعدما تسلقا سور إحدى البنايات الملاصقة للشقة والقفز داخل الشرفة وسرقة مشغولات ذهبية من داخلها.

وبمواجهتهما أمام المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.

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