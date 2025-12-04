رئيس «الطاقة الجديدة» السابق: سياسات الحكومة وضعت مصر على الخريطة العالمية كمركز مهم للطاقة

رئيس «الطاقة الجديدة» السابق: سياسات الحكومة وضعت مصر على الخريطة العالمية كمركز مهم للطاقة

رئيس «الطاقة الجديدة» السابق: سياسات الحكومة وضعت مصر على الخريطة العالمية كمركز مهم للطاقة

قال الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سابقا، إنّ الطفرة التي شهدتها مصر في هذا المجال بدأت منذ عام 2014 بصدور قانون لتنمية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مع التزام الحكومة بتطوير القطاع، وساهمت هذه السياسات في وضع مصر على الخريطة العالمية كمركز مهم للطاقة المتجددة.

مصر تسعى إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقات المتجددة

وأضاف السبكي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تسعى أيضًا إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقات المتجددة، ما يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

القدرة البشرية في مصر تساهم في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

وأشار إلى أن القدرة البشرية في مصر تساهم في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة داخل وخارج البلاد، مشددًا على وجود إمكانيات كبيرة في المستقبل القريب لتحقيق المزيد من الإنجازات بهذا القطاع.

وأكد أن هذه الجهود تمثل نقطة تحول مهمة لمصر في مجال الطاقة المتجددة، ما يعزز مكانتها في قطاع الطاقة العالمي ويؤكد التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية.

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