5 معلومات عن فيلم ريستارت قبل طرحه فى عيد الأضحى 2025

5 معلومات عن فيلم ريستارت قبل طرحه فى عيد الأضحى 2025

5 معلومات عن فيلم ريستارت قبل طرحه فى عيد الأضحى 2025

أعلن عدد من النجوم طرح أفلامهم في موسم الكبار بعيد الأضحى، والذى يتضاعف خلاله المنافسة على الإيرادات، من بينهم الفنان تامر حسني والذي ينافس بفيلم ريستارت، وفي السطور التالية نستعرض 5 معلومات عن فيلم ريستارت قبل طرحه بالسينمات.

5 معلومات عن فيلم ريستارت بطولة تامر حسني

  • يطرح فيلم ريستارت فى دور العرض السينمائية يوم 29 مايو المقبل.
  • تدور أحداث الفيلم فى اطار كوميدي ساخر واستغرق عامين فى تحضيراته وتصويره.
  • الفيلم مستوحى من أحداث قضية حدثت بالفعل.
  • يتعاون تامر من خلال الفيلم للمرة الثالثة مع المخرجة سارة وفيق، بعد تحقيقهما نجاح كبير من خلال فيلمي مش أنا، عام 2021، وفيلم تاج عام 2023.
  • فيلم ريستارت يجمع تامر حسني مع هنا الزاهد للمرة الثانية على التوالي بعد فيلم بحبك.

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أبطال فيلم ريستارت

فيلم ريستارت من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميكا، وعدد آخر من ضيوف الشرف وهو من إخراج سارة وفيق، وتأليف أيمن بهجت قمر.

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