8 توصيات لاجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب في القاهرة اليوم



أعلن المشاركون في اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب مجموعة من المخرجات الخاصة باجتماع اليوم في القاهرة.

وجاءت التوصيات كالتالي:



أولا: استكمال الإجراءات القضائية لحفظ حقوق الاتحاد، واسترداد جميع الأموال التي صرفت بغير وجه حق، عقب صدور القرار رقم 119 لسنة 2024 من وزير التضامن الاجتماعي بتقنين وضع اتحاد الأطباء العرب بناء على محضر اجتماع مسقط- عمان 2022.

ثانيا: استكمال تشكيل الأمانة العامة وفق الترشيحات الواردة من النقابات والعمادات والجمعيات الطبية العربية.

ثالثا: التأكيد على عدم شرعية أي اجتماعات تتم خارج نطاق النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد واعتبارها باطلة، مع إرسال البيان الختامي إلى سفارة موريتانيا بالقاهرة وجميع الجهات المعنية في موريتانيا، لفضح منتحلي صفة تمثيل الاتحاد أمام الجميع.

رابعا: الموافقة على توزيع لجان الاتحاد وأنشطتها العلمية والطبية والقانونية والاجتماعية والإغاثية وغيرها على جميع الدول الأعضاء، مع إنشاء فرع لكل لجنة في كل قطر عربي لتعظيم الاستفادة من أنشطة الاتحاد.

خامساً: الضغط على الحكومات والمجتمع الدولي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الصحية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعوة المنظمات الطبية والإنسانية، للعمل على توفير الدعم الطبي والإغاثي اللازم، وإتاحة الفرصة لعلاج الجرحى والمصابين، وإرسال الفرق الطبية المتخصصة.

ختامًا، دعا الاجتماع جميع الأطباء العرب إلى تكثيف الجهود المشتركة للنهوض بالقطاع الصحي في الوطن العربي، وضمان تقديم الرعاية الصحية اللائقة لجميع المواطنين العرب، والعمل المستمر من أجل تحقيق أهداف الاتحاد في تعزيز التعاون الطبي العربي.