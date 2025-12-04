ترامب يوجه بتقليل الاعتماد على الرقائق وأشباه الموصلات وأجهزة الهاتف الصينية

أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه بعدم الاعتماد على الرقائق وأشباه الموصلات وأجهزة الهاتف الواردة من الصين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وفيما يخص المفاوضات مع إيران، أكد البيت الأبيض، أنّ المناقشات مع إيران كانت إيجابية وبناءة للغاية، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر الذي أجراه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ويتكوف اليوم مع وزير خارجية إيران هو خطوة للأمام نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين.

وأعلن البيت الأبيض، أنّ المبعوث الأمريكي أكد لوزير الخارجية الإيراني أنه تلقى تعليمات من ترامب لحل الخلافات بين البلدين من خلال الحوار والدبلوماسية إن أمكن، مشيرًا إلى أنّ ويتكوف ووزير خارجية إيران اتفقا على الاجتماع مجددًا يوم السبت المقبل.