لميس الحديدي: الأهلي بلا «مايسترو».. التفكك واضح في الأداء والمستقبل مقلق

لميس الحديدي: الأهلي بلا «مايسترو».. التفكك واضح في الأداء والمستقبل مقلق

لميس الحديدي: الأهلي بلا «مايسترو».. التفكك واضح في الأداء والمستقبل مقلق

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن انزعاجها من تعادل الأهلي أمام بيراميدز في لقاء قمة مثير، ضمن مرحلة التتويج بالدوري المصري، مؤكدة أن الفريق لم يستغل النقص العددي بعد طرد مهند لاشين.

وقالت عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «فريق بيراميدز لعب بعشرة لاعبين، أما الأهلي فكان ناقصا مدربا! غياب تام للجُمل التكتيكية والتحركات المنظمة، وكأن الفريق بلا مايسترو».

وانتقدت «الحديدي» أداء المدرب كولر، مشيرة إلى تراجع المستوى في الفترة الأخيرة، وتساءلت: «هل هذا هو المدرب القادر على قيادة الأهلي في كأس العالم للأندية؟»

واختتمت بأن الفريق يعاني من تفكك رغم الإنفاق الكبير، مؤكدة أن المشهد الحالي يدعو للقلق، خاصة مع تصدر بيراميدز جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن الأهلي، ثم الزمالك.

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