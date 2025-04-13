عرض مسرحية «لعبة النهاية» على المسرح الصغير ابتداء من اليوم

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عرض مسرحية «لعبة النهاية» إنتاج مسرح الطليعة، ابتداء من اليوم الأحد 13 أبريل على المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنڤوشي بالإسكندرية، على أن يبدأ حجز التذاكر من الساعة 6 مساء.

العرض تأليف صمويل بيكت رائد مسرح العبث، بطولة الدكتور محمود زكي الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومحمد صلاح، ومحمد فوزي، ولمياء جعفر، ديكور أحمد جمال، إضاءة إبراهيم الفرن، أزياء مها عبدالرحمن، ماكياج وفاء مدبولي، وإعداد درامي وموسيقي وإخراج السعيد قابيل.

وزير الثقافة يبدي إعجابه بمسرحية «لعبة النهاية»

وقال الدكتور محمود زكي الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية لـ«الوطن» إنَّ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عبّر عن إعجابه بالعرض حينما شاهده على مسرح الطليعة في أواخر 2024، ووعد بتقديمه لجمهور الإسكندرية على مسارح الوزارة.

مسرح العبث

وتابع: قُدم عرض لعبة النهاية للمؤلف الايرلندي صمويل بيكت رائد مسرح العبث، لأول مرة عام 1957 على مسرح رويال كورت بلندن، أما في مصر فقدم عام 1962 على مسرح الطليعة (باسمه السابق آنذاك مسرح الجيب) من إخراج سعد أردش، وقتها كان العرض الأول الذي افتتح به هذا المسرح، والهدف من هذا التيار فضح ما تفعله الحروب بالإنسانية وبالإنسان بلا ذنب، بعد الحرب العالمية الثانية، ظهر العبث ليقول إنّ الويلات التي يعانيها الإنسان بلا مبرر، وهو ما جعل ذل التيار يقوى ويسود في العالم فترة طويلة.