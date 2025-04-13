تفقد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، مشروع «الفلك» بقرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات، والذي يعد أول وأكبر مشروع لرعاية أبطال متلازمة داون في مصر.

واستمع وفد التنسيقية إلى شرح توضيحي من الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها عن المشروع، والذي يعد أحد المشروعات المجتمعية الرائدة في مصر والشرق الأوسط، وتم إطلاقه في ضوء دراسة علمية متطورة، لخدمة شريحة هامة من ذوي القدرات العقلية الخاصة، وتحديدًا أبطال «متلازمة داون».

وتفقد وفد التنسيقية أقسام الأشغال الفنية والموسيقى والفنون والعيادات والتخاطب ورسم المونتيسوري والمطبخ وغرف الألعاب وغرف التنمية الحسية والحركية، وأشاد الوفد بالمبنى والذي يشمل جميع مستلزمات التأهيل بكافة أنواعه الحسي والحركي والتخاطب، بالإضافة إلى تفقده غرف السكن المجهزة بأعلى مستوى فندقي لخدمة أبطال ذوي القدرات الخاصة ، بالإضافة إلى مشاركة المقيمين والمترددين من متلازمة داون بما يناسبهم من أنشطة فنية وموسيقية وثقافية ورياضية، فضلاً عن الحدائق وملاعب مفتوحة، وعقب ذلك شاهد وفد التنسيقية، فيديو توضيحي عن المشروع.

وأكد وفد التنسيقية، فخرهم وسعادتهم بتواجد هذا المشروع الضخم على أرض مصر، مؤكدين أن المشروع يعد أول مشروع نموذجي متكامل فريد من نوعه في الشرق الأوسط لدمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتحديدًا (أبطال متلازمة داون) في المجتمع وفق معايير علمية دقيقة.

وأشاد الوفد بجهود نيافة الأنبا بولا وفريق عمل المشروع في دعم ذوى الهمم، مؤكدين أن مشروع «الفلك» نموذجًا متفردًا لرعاية ذوي الهمم وأبطال متلازمة داون ويستحق أن يتم نشره وتعميمه حتى يصبح نموذجاً مثالياً للاقتداء به، ضم وفد التنسيقية، النائبة رشا كليب والنائبة دعاء عريبي، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، ورغدة محمود، أحمد عبد العزيز، مينا راشد أعضاء التنسيقية.