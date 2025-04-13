«الضرائب» تحدد مواعيد الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة.. اعرف آخر فرصة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية فرصة استثنائية لتسوية المنازعات وبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، موضحةً أن مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات أوشكت على الانتهاء، والمصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرت بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، وتأتي هذه التسهيلات في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.

تسوية النزاعات الصريبية

وأضافت أن لكل نوع لتقديم الإقرارات الضريبية موعدًا نهائيًا محددًا للاستفادة، على النحو التالي:

طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 مايو 2025.

سداد الضرائب خلال 5 سنوات

طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.

تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025.

طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، متاح حتى 30 يونيو 2025.

وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على أن تاريخ العمل بهذا القانون (13/ 2/ 2025) يُعد تاريخ بدء النشاط ، دون احتساب أي ضرائب عن الفترات السابقة، مما يتيح فرصة لتسوية الأوضاع السابقة نهائيًا، ويُشترط للاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من الضرائب المستحقة عن السنوات الماضية، التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أي حتى 12 مايو 2025.

تقديم جميع سبل الدعم الفني والإرشادي مجانًا

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب تقدم جميع سبل الدعم الفني والإرشادي مجانًا تمامًا للممولين الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات، من خلال فرق العمل المنتشرة في المأموريات والمراكز الضريبية، بالإضافة إلى الندوات الأونلاين المجانية التي يتم تنظيمها يوميًا لشرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أننا نوفر دليلًا تعريفيًا لحزمة التسهيلات الضريبية متاح على الموقع الرسمي للمصلحة على الرابط المخصص لذلك.

وطالبت جميع الممولين بضرورة متابعة فيديوهات التوعية الضريبية التعريفية التي قامت المصلحة بإعدادها، والتي تم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة وعلى قناتها على يوتيوب، بهدف شرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية بشكل مبسط وواضح.

وناشدت جميع الممولين سرعة التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن هذه فرصة لن تتكرر لتسوية الأوضاع الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات المقررة قانونا.