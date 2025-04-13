تداول 74 ألف طن و574 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 13 سفينة وتم تداول 74 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 574 شاحنة و82 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

وشملت حركة الواردات 65 ألف طن بضائع، 198 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع، و376 شاحنة و16 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى اليرموك وعلى متنها 63 ألف طن قمح أوكراني لصالح هيئة السلع التموينية، إذ اتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكّد من سلامتها قبل السماح بالأفراج عنها، والسفينة سينا، بينما تغادر الميناء بالأمس 3 سفن وهي: الحرية 2، بوسيدون إكسبريس وأمل، كما تمّ تداول 3 آلاف طن بضائع و240 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي عمان، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2276 راكبًا بموانيها.