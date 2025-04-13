أكاديمية الشرطة تواصل تدريب الضباط والضابطات على قواعد نيلسون مانديلا

واصلت وزارة الداخلية تنظيم الدورات التدريبية للضباط والضابطات في مجال "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء"، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للكفاءات الأمنية.

اختتمت إحدى هذه الدورات بأكاديمية الشرطة، إذ عُقدت فعالياتها خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2025، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية.

استهدفت الدورة تدريب العاملين في المؤسسات الإصلاحية ومسؤولي التدريب على القواعد الدولية الإرشادية لمعاملة النزلاء، بما يتوافق مع القوانين المصرية، لضمان أفضل معدلات الأداء في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

تناولت الدورة عدة محاور، منها الإطار القانوني والمبادئ الأساسية لقواعد نيلسون مانديلا، المعاملة الإنسانية للنزلاء، إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل، كيفية التعامل مع الحوادث والأزمات، تلبية احتياجات النزلاء الطبية، دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح، وآليات إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم بالمجتمع.

في ختام الدورة، تقدم مسؤولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشكر لممثلي وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على دعمهم المستمر لهذه البرامج التدريبية.

يأتي تنظيم هذه الدورة تأكيدًا لحرص وزارة الداخلية على تطوير القدرات الذاتية للكفاءات الأمنية في مختلف المجالات.