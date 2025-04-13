كاتب صحفي: مصر أصبحت أرض خصبة لاستقبال استثمارات جديدة

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي إن مصر أصبحت أرض خصبة لاستقبال استثمارات جديدة.

وأضاف «الدوي» خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: «لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة وزعماء وملوك الدول لها شقين، شق سياسي وشق اقتصادي».

وتابع: «مصر استطاعت إحداث قفزة اقتصادية في عملية إنجاز بنية تحتية لازمة للاستثمار، فأصبحت أرض خصبة لاستقبال استثمارات جديدة، وبالتالي كل ما تقوم به الدولة متمثلة في القيادة السياسية».

وأكمل: «الرئيس السيسي يعمل على إطلاع العالم كله وقادة وزعماء العالم على ما حدث في مصر من إحداث بنية تحتية في مصر تلائم المستثمرين».