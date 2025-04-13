«قصور الثقافة» تقدم العرض المسرحي رصد خان بالإسكندرية اليوم

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عن تقديم العرض المسرحي «رصد خان» في قصر ثقافة الأنفوشي، في الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن عروض شرائح المسرح للموسم الحالي، والمقدمة بالمجان في فرع ثقافة الإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ويقدم العرض تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، وهو من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج محمود فيشر، ويناقش قضية إنسانية جوهرية تتمثل في تخلي الإنسان عن مبادئه وقيمه الإنسانية تحت وطأة الجشع والطمع.

العرض المسرحي رصد خان

«رصد خان» إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويعرض بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة الدكتورة منال يمني.

أبطال العرض المسرحي

العرض المسرحي بطولة شهاب حسن، عمرو أبو السعود، نور محسن، بسنت فتحي، محمد حموري، علي المصري، كريم عمارة، أمير زويل، ملك هشام، وعد هيثم، حبيبة محمد، نسرين مرسي، جورج هاني، فارس محمد، يوسف محمد، وشهد أحمد، وديكور وملابس رودينا عصام، تأليف موسيقى شريف ياسر.