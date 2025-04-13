«معلومات الوزراء» يرصد تطورات الصناعات الدفاعية في مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع بمجلس الوزراء، مقاطع فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت جولة من داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وتحديدًا مصنع صقر للصناعات الدفاعية المتطورة، لتسليط الضوء على مدى التقدم الذي وصلت إليه مصر في مجال صناعة الصواريخ والقنابل.

وخلال الجولة، التي شملت لقاء مع رئيس مجلس إدارة مصنع صقر للصناعات المتطورة، الذي أوضح أنّ المصنع أُنشئ عام 1949، وانضم إلى الهيئة العربية للتصنيع عام 1975 بهدف تطوير الصناعات العسكرية في مصر.

وبيّنت الفيديوهات أنّ مساحة المصنع تبلغ نحو مليوني متر مربع، ويختص بتصنيع الأنظمة الدفاعية، إلى جانب إنتاج بعض المنتجات المدنية، كما كشفت المقاطع عن أنّ منتجات مصنع صقر يتم تصديرها إلى عدد من الدول الإفريقية، ويتميز المصنع بقدرته على إنتاج مجموعة واسعة من المعدات، بينها القنابل بمراحلها المختلفة.

وفي مجال صناعة الصواريخ، يمتلك المصنع منتج «صقر» الذي يُستخدم في أكثر من غرض، ويستهدف بشكل خاص السوق الإفريقية، كما ينتج قاذفات «آر بي جي» وذخيرتها، حيث بدأ إنتاجها منذ عام 1975، وتم إدخال تطويرات متتالية عليها، ويُعد من أبرز منتجات المصنع في هذا المجال «فتح الثغرات»، المستخدم داخل سلاح المهندسين، والذي جرى استخدامه في حرب الخليج.

أما في مجال المنتجات المدنية ذات الطابع العسكري، فينفرد مصنع صقر بإنتاج أسطوانات الكلور، وهي من المنتجات المدنية التي تُستخدم في سياقات متعددة. كما ينتج المصنع ماكينات شبك الأعشاب المستخدمة في حجز الشوائب بمحطات الرفع، والتي تُصنع من معادن عالية الكفاءة.

وأظهرت الفيديوهات أنّ مصنع صقر ينتج «النانومان» المخصص للأغراض المدنية، ويتميز بقدرته على الحفاظ على خصائص المنتج دون التأثير على كفاءته.