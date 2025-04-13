«التخطيط العمراني»: اعتماد أحوزة 83 قرية في الجيزة خلال الشهر الجاري

أكدت هيئة التخطيط العمراني أنه جار الانتهاء من تحديث الحيز العمراني فى أول مجموعة داخل محافظة الجيزة تشمل 83 قرية وتوابعها، حيث يجرى عرضها على لجنة الأحوزة العمرانية، بالتنسيق بين هيئة التخطيط وكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، وهي أول مجموعة قرى بالجيزة.

وذكرت الهيئة أنها قمات بتكليف كلية التخطيط بجامعة القاهرة بإعداد المخططات اللازمة، وسيتم اعتماد الحيز خلال الشهر الجاري كباكورة تحديث للأحوزة العمرانية بالجيزة.

تحديث الأحوزة العمرانية

وأوضحت الهيئة، استمرار عملها للانتهاء من تحديث الأحوزة، حيث من المقرر الانتهاء من تحديث كل الأحوزة على مستوى الجمهورية فى 30 يونيو 2026، مشيرة إلى أن الجيزة تعد ثاني محافظة تشهد تحديثا في الأحوزة بعد محافظة الغربية التي تم تحديثها بالكامل من مدن وقرى وتوابع.

المخطط الاستراتيجي

جدير بالذكر أن المخطط الاستراتيجى تقوم به هيئة التخطيط العمرانى من تحديد الحيزالعمرانى والتوسعة والمشروعات التنموية التى تستهدف تنمية المنطقة، سواء مدينة أو قرية، أما المخطط التفصيلى تقوم به المحليات من تحديد خطوط التنظيم وقيود الارتفاع وتراخيص البناء.