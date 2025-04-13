«الوطن» ضمن قائمة أفضل 10 تحقيقات في العالم بتحقيق المنشطات المضروبة

في إنجاز جديد للصحافة العربية، أعلن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية (AIPS) في سويسرا، اختيار تحقيق الزميل أحمد ماهر أبوالنصر الصحفي بقسم التحقيقات الاستقصائية بجريدة «الوطن»، ضمن قائمة أفضل 10 تحقيقات صحفية رياضية في العالم لعام 2024، ليكون الصحفي العربي والإفريقي الوحيد في قائمة الأفضل.

كشف خفايا السوق السوداء القاتلة لتجارة المنشطات المغشوشة

وجاء اختيار تحقيق «المنشطات المضروبة.. بيزنس يقتل الشباب» ضمن قائمة الأفضل، بعد أن نجح في كشف خفايا سوق سوداء قاتلة لتجارة المنشطات المغشوشة، وتأثيرها المدمر على صحة الشباب والرياضيين، وسط صمت مريب وغياب للرقابة.

وشهدت جائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية هذا العام، منافسة شديدة بين صحفيين من 137 جنسية، وتلقت المسابقة أكثر من 2065 مشاركة صحفية من مختلف أنحاء العالم، وهو رقم قياسي يعكس أهمية الجائزة وقوتها.

«الوطن» حققت في ظاهرة تعاطى المنشطات المضروبة وكشفت طرق التحايل على الشباب

وكانت «الوطن» قد حققت في ظاهرة تعاطي المنشطات المضروبة، وكشفت طرق التحايل على الشباب لإقناعهم بتعاطيها التسريع نمو العضلات المزعوم، وقيام بعض التجار بتصنيع عبوات منشطات مغشوشة تتم تعبئتها بزيوت دهنية وهرمونات فراخ وخيول وخنازير، ويضعون لوجو» مزورا على تلك العبوات غير المطابقة للمواصفات وبيعها على أنّها «منشطات مستوردة وتوزيعها من خلال تجار شنطة» يتجولون في «صالات الجيم» غير المرخصة، بحثا عن ضحايا يبيعون لهم السموم، في ظل غياب تشريع صارم يحمي الشباب من المستقبل المظلم الذي ينتظرهم مع استخدام هذه المواد، وعدم وجود آليات رقابية كافية تضع حدا لصالات الجيم العشوائية غير المرخصة.

نشر التحقيق بعدة أيام استجابت وزارة الداخلية له وأعلنت أنها كثفت حملاتها الأمنية

وبعد نشر التحقيق بعدة أيام، استجابت وزارة الداخلية له وأعلنت أنّها كثفت حملاتها الأمنية، واستهدفت ضبط المكملات الغذائية المغشوشة ومجهولة المصدر، ونجحت في ضبط 17 قضية بجملة مضبوطات 17 ألفا و100 علبة منشطات مجهولة المصدر.

وأوضحت «الداخلية»، ردا على «الوطن»، أنّه بالإشارة إلى ما نشر في جريدتكم الموقرة بعددها الصادر بتاريخ 23 يوليو الماضي متضمنا ملفا صحفيا تحت عنوان منشطات العضلات المضروبة بيزنس يقتل الشباب، والذي أشار إلى انتشار المكملات الغذائية مجهولة المصدر داخل الصالات الرياضية، والتي تهدد صحة وسلامة الشباب، فإنّ الداخلية واصلت حملاتها وكثفتها استجابة لـ«الوطن»، وضبطت الكثير من القضايا.