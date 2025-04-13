وزير الزراعة: القطاع الزراعي المصري قادر على استيعاب أنشطة استثمارية مختلفة

شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسعودية فى جميع المجالات، والتي شهدت زخما سياسيا واقتصاديا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، في ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة.

وقال فاروق إنّه في ضوء حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بشكل مؤسسي، جرى تدشين «تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي» برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يعد آلية مهمة للتنسيق الكامل على أعلى مستوى بين البلدين، فضلا عن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية لتحفيز الاستثمارات المتبادلة.

وأشار وزير الزراعة إلى اللقاءات العديدة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعودين، لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمار السعودي في مصر، والعمل الدوؤب للحكومة على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الإجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.

وأكد فاروق أنّ مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للسعودية، بينما تعد المملكة ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل بين البلدين في 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر إلى السعودية نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر نحو 7.5 مليار دولار.

وأوضح أنّ إجمالي عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر بلغ أكثر من 800 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة في السعودية أكثر من 6830 شركة، بإجمالي حجم استثمارات اقتربت من 5 مليارات دولار.

وأوضح الوزير أنّ هناك أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل في أنشطة مختلفة بالقطاع الزراعى، منها ما يعمل في مجال الإنتاج الحيواني والداجني وإنتاج الألبان، والآخر يعمل في مجال إنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية.

ولفت إلى أنّ السعودية تعتبر من بين أكبر الدول العربية التي تستقبل منتجات زراعية مصرية، حيث وصلت نسبة صادراتنا الزراعية للسعودية إلى عام 2024 لنحو 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية التي تصدر لدول العالم المختلفة، منها الموالح والعنب والمانجو والبطاطس والبصل، إضافة إلى بعض السلع الزراعية المصنعة.

وأكد فاروق أنّ القطاع الزراعي في مصر ما زال قادرا على استيعاب العديد من الأنشطة الاستثمارية السعودية فى مجالات وأنشطة إضافية أخرى خلال الفترة المقبلة، بينها استصلاح الأراضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، وإنتاج وتصدير التقاوى عالية الإنتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلا عن الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وكذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة خاصة للمحاصيل التصديرية المنافسة في الأسواق الدولية.