«إعلام الوزراء» يعرض لقاءً مع طالبة من ذوي الهمم بعد حصولها على منحة لدراسة البرمجة

«إعلام الوزراء» يعرض لقاءً مع طالبة من ذوي الهمم بعد حصولها على منحة لدراسة البرمجة

«إعلام الوزراء» يعرض لقاءً مع طالبة من ذوي الهمم بعد حصولها على منحة لدراسة البرمجة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لقاءً مع الطالبة سوريا أشرف عبد النبي، من ذوي الهمم بالمرحلة الثانوية بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسيوط، وذلك بعد استجابة الحكومة لطلبها بالحصول على جهاز «لاب توب» يُساعدها في دراستها، ومنحة مجانية في مجال البرمجة، ضمن مبادرات أجيال مصر الرقمية، دعمًا لجهودها وتمكينًا لها في مسيرتها التعليمية.

دعم وتمكين ذوي الهمم

جاء ذلك عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظة يوم الخميس الماضي، والتقى بالطالبة خلال زيارته، واستمع إلى مطلبها، وفي استجابة سريعة تعكس حرص الدولة على دعم وتمكين ذوي الهمم، قامت وزارة الاتصالات بتسليم الطالبة جهاز «لاب توب»، مدعم بالبرمجيات اللازمة لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب تقديم منحة تدريبية مجانية لها في مجال البرمجة.

وخلال الفيديو، أعربت الطالبة سوريا عن سعادتها بالاستجابة السريعة لمطلبها، موجهة الشكر لرئيس الوزراء على اهتمامه بمطلبها وتحقيقه خلال 3 أيام من اللقاء، كما عبرت عن تقديرها لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير منحة تدريبية لها لدراسة البرمجة.

معلومات عن مبادرة مصر الرقمية

والجدير بالذكر، أن مبادرة أجيال مصر الرقمية تستهدف إتاحة الفرص التدريبية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجميع الراغبين في التدريب مستوى الجمهورية، لتشمل جميع الفئات العمرية، وتضم المبادرة على مبادرتين هما براعم وأشبال مصر الرقمية الموجهتين لطلاب المدارس حيث تمثلان مرحلة إعداد للمتدربين للمستقبل، بما يتيح لهم اكتساب المهارات الاساسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تمكنهم من النجاح في مختلف المسارات المهنية مستقبلًا، كما تستهدف مبادرة رواد مصر الرقمية التي تعد جزءًا من أجيال مصر الرقمية، تأهيل المتدربين للمنافسة في سوق العمل وفقا للمسارات التي يختارها كل متدرب، وقد شهد العام الماضي تدريب أكثر من 220 ألف متدرب من مبادرة أجيال مصر الرقمية وتخريج أكثر من 122 ألف متدرب.

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