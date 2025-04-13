المحادثات بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف العالمية.. «فيديو»

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» عناوين الصحف العالمية التي تصدرتها المحادثات بين واشنطن و طهران، ونشرت صحيفة «اعتماد» الإيرانية، أن العاصمة مسقط محط أنظار العالم بعد استضافتها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران للوصول إلى اتفاق مؤقت بينهما.

المفاوضات خلقت مساحة للتحاور بشكل أكبر بين البلدين

وأشار التقرير إلى استعداد إيران للوصول إلى اتفاق مؤقت في المراحل الأولى من المفاوضات بهدف تمهيد الطريق لإتفاق أكثر شمولا على المدى البعيد، كما ذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة ملموسة لكنها أدت إلى نتيجة إيجابية لخلق مساحة من التحاور بين البلدين في الأشهر المقبلة، واعتبرت أن المفاوضات الدولية فيما يخص القضايا المعقدة كالبرنامج النووي لإيران من غير الواقعي أن تتوصل إلى نتائج سريعة دون مواجهة تحديات كثيرة.

البرلمان الإيراني يدعو لإعادة فتح السفارتين

وفي السياق ذاته، جاء بيان للبرلمان الإيراني نشرته صحيفة «هام- ميهان» الإيرانية يدعم فيه خطوة الحوار بين إيران والولايات المتحدة واصفا إياها بأنها خطوة ذكية، إذ تستفيد العديد من الدول من التوترات بين البلدين، وفرص تحسين العلاقات زادت من القلق لدي البعض ومنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران بحسب زعم الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن البرلمان طالب دعوة مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى إجراء مباحاثات في طهران كما دعى إلى إعادة فتح السفارتين مرة أخرى.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة نيويورك الأمريكية أن المحادثات التمهيدية بين واشنطن وطهران اختتمت بمصافحة بناءة، مضيفا أنه وفقا لمسؤولين قد تفضي المناقشات المقرر عقدها السبت المقبل، إلى أول مفاوضات رسمية وجها لوجه بين البلدين في عهد إدارة ترامب منذ انسحاب امريكا من الاتفاق النووي التاريخي قبل 7 سنوات.