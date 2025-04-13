ارتفاع سعر الفضة عالميا بنسبة 9%

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفاعا بنسبة 4.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 9%، في ظل ضعف الدولار الأمريكي، وتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.

أسعار الفضة في السوق المحلية

وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 2 جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 45 جنيهًا، ولامس مستوى 48 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 47 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 2.68 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 29.56 دولار، واختتمت عند 32.24 دولار.

وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 59 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 54.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 436 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية مدعومة بارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلي، بجانب تزايد الطلب، حيث كشف تقرير الملاذ الآمن عن ارتفاع سعر الفضة بالسوق المحلي عن السعر العالمي بنحو 6 جنيهات، نتيجة تقييم الأسواق المحلية، لأسعار الفضة على سعر دولار يصل إلى 55 جنيهًا.

ومنذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياساته الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية، في ما أسماه "يوم التحرير" في وقت سابق من هذا الشهر، تراجعت قيمة الدولار لأدنى مستوياتها، وانهارت سوق الأسهم، ما دفع الذهب والفضة لأعلى مستوياتهما.

أعلن ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لمعظم الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، باستثناء للرسوم التي تستهدف الصين، وفرض الرئيس رسومًا جمركية بنسبة 145% على الصين، وأكد ترامب أن الرسوم الجمركية ضرورية لخفض العجز التجاري واستعادة قطاع التصنيع الأمريكي.

وكشفت البيانات عن انخفض معدل التضخم الاستهلاكي السنوي الرئيسي بأكثر من المتوقع إلى 2.4% في مارس، من 2.8% في فبراير. كما انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلك إلى 2.8% في مارس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس 2021.