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«الاحتلال الإسرائيلي» يخرج غالبية المراكز الصحية والمستشفيات في غزة عن الخدمة

«الاحتلال الإسرائيلي» يخرج غالبية المراكز الصحية والمستشفيات في غزة عن الخدمة

«الاحتلال الإسرائيلي» يخرج غالبية المراكز الصحية والمستشفيات في غزة عن الخدمة

قالت متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت غالبية المراكز الصحية والمستشفيات بغزة عن الخدمة، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضافت أن الاحتلال دمر أجزاء واسعة من المستشفى المعمداني وأجبر المرضى على إخلائه، مشيرا إلى نفاد عدد كبير من المستلزمات الصحية بمستشفيات قطاع غزة جراء إغلاق الاحتلال للمعابر.

ومن جانبه استنكر الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، والمستشفى هي الوحيدة التي تعمل في القطاع، مشيرا إلى أن معظم مستشفيات القطاع باتت خارج الخدمة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يدمر بشكل ممنهج المنظومة الصحية في القطاع، إذ دمر أكثر من 80 مركزًا صحيًا وأكثر من 140 سيارة إسعاف.

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