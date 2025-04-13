كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان تحتفل بقداس أحد الشعانين

شهدت كنسية الأقباط الكاثوليك بأسوان اليوم قداس أحد الشعانين، ثم صلاة يليه الجناز العام، وترأس الصلاة القمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة والأب أمجد عزت الراعى المساعد.

قال القمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان في تصريحات خاصة إننا نحتفل جميعاً في لقاء الفرح بأحد الشعانين بالسعف والذي نحصل عليه من شجر النخيل وهو ما استقبل به الأطفال والكبار السيد المسيح في دخول أورشليم، مضيفاً أنهم كانوا يحملون مع السعف غصون وأوراق شجر الزيتون، وذلك للتعبير عن فرحتهم بقدومه الجليل الذي يدعم ويحمل معاني السلام والاطمئنان.



وأضاف أن حمل السعف عادة قد توارثناها عبر أجدادنا علي مر العصور، باضفاء البهجة والسعادة علي كل الاقباط، وكل ابنائنا يحملونه بأشكال مختلفة ويحضرون به إلي الكنيسة وحضور الصلوات في هذا اليوم من كل عام.



وعبر أنطونيوس ذكرى عن خالص أمنياته للشعب المصري أجمع بمزيد من التقدم والسلام والرخاء، مؤكدًا حرص الكنيسة الكاثوليكية على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات الوطنية والدينية والثقافية والاجتماعية، بما يعكس دورها الإيجابي في خدمة المجتمع.