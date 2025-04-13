تعاون عسكري بين فرنسا والهند في مجال الغواصات

كشف بيير كودورييه صحفي متخص بشؤون الدفاع من باريس، عن إمكانية توقيع اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين الهند وفرنسا في المستقبل القريب، في وقت تتجه فيه الهند نحو مباحثات مع أمريكا بشأن التعاون العسكري.

تعاون عسكري بين الهند وفرنسا

وأوضح «بيير»، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، ببرنامج «العالم شرقًا»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الخارجية الفرنسي سيزور الهند لبحث توقيع هذه الاتفاقية، متوقعًا أن يتم خلال هذه الزيارة توقيع صفقة الطائرات الـ26 رافال، وفقًا للمصادر الدبلوماسية الفرنسية.

التعاون في الغواصات الفرنسية

وشدد على أنه سيتم التطرق إلى موضوع التعاون في مجال الغواصات الفرنسية، مؤكدًا أن الاتفاق بين نيودلهي وفرنسا في مجال الصناعات العسكرية، وخصوصًا الصناعات البحرية التي تشمل الغواصات، قد يشهد تطورًا ملموسًا في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق قد لا يتم بشكل فوري، لكن من المؤكد أن المباحثات الدبلوماسية ستكون مستمرة خلال الزيارة.

وتابع: «تعمل الهند منذ سنوات على تعزيز قدراتها العسكرية في مجال الغواصات، بينما ساعدت فرنسا في تطوير هذه التكنولوجيا المتقدمة في مومباي».