«الزراعة»: المشاركون بمعرض زهور الربيع يواصلون تجهيز أجنحتهم تمهيداً للافتتاح

«الزراعة»: المشاركون بمعرض زهور الربيع يواصلون تجهيز أجنحتهم تمهيداً للافتتاح

«الزراعة»: المشاركون بمعرض زهور الربيع يواصلون تجهيز أجنحتهم تمهيداً للافتتاح

واصل العارضون اليوم تجهيز أجنحتهم استعداداً للافتتاح الرسمي للنسخة الثانية والتسعين من معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقام كل من الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور محمد يعقوب، مساعد المدير العام لمكتب الفاو بالقاهرة، بجولة تفقدية لمتابعة تجهيزات المعرض والاطمئنان على جاهزية الموقع لاستقبال الزوار.

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وخلال الجولة، التقى عزوز ويعقوب عددا من العارضين، واستمعا إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، حيث تم العمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم في إطار توفير بيئة تنظيمية متميزة للمعرض.

ويُشار إلى أن وزارة الزراعة نفذت أعمال تطوير وتجميل شاملة للبنية الأساسية بالمتحف الزراعي، شملت تجديد الأرصفة وشبكة الطرق الداخلية باستخدام بلاط الإنترلوك بمساحات كبيرة، لتسهيل حركة العارضين والزائرين.

ويعد معرض زهور الربيع أقدم وأكبر معرض للزهور ونباتات الزينة في مصر والشرق الأوسط، ويشكِّل منصة مهمة لعرض أحدث المنتجات والابتكارات في مجالات نباتات الزينة، والزهور، واللاندسكيب، ومستلزمات الحدائق، كما يتضمَّن المعرض العديد من الفعاليات المصاحبة مثل ورش العمل والندوات التوعوية وعروض فنية وثقافية موجهة لجميع أفراد الأسرة، ما يجعله حدثاً سنوياً ينتظره الجمهور والمهتمون بهذا القطاع.

وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن المعرض هذا العام يشهد تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة التي تناقش أهمية التوسع في استخدام نباتات الزينة والزهور والتشجير في مختلف المناطق، ودورها في تحسين جودة البيئة والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية، كما تسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، سواء من حيث الإنتاج أو التسويق أو نقص الوعي المجتمعي، مع عرض حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات والجهات المعنية.

ويؤكد وزير الزراعة علاء فاروق على أهمية استعادة المعرض لمكانته التاريخية كأقدم وأهم معرض زهور في المنطقة، ليكون منصة دولية تجمع منتجي ومصدري نباتات الزينة والزهور من داخل مصر وخارجها.

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