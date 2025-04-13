إغلاق مواني السويس مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر عن إغلاق مواني السويس البحرية، مساء اليوم الأحد، بشكل مؤقت اعتبارا من الساعة السادسة مساء، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

إيقاف حركة الملاحة البحرية

وأوضح المركز في بيان، أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 إلى 35 عقدة، فيما يصل ارتفاع الأمواج إلى 4 - 5 أمتار، ما يجعل حالة البحر مضطربة جدا، وبناء عليه، تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حرصا على سلامة الملاحة البحرية.

التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني

وأصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.