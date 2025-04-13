دبلوماسي سابق: جولة الرئيس السيسي الخليجية فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية سابقًا، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية تأتي في توقيت حساس، إذ تشهد مفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن الزيارة تعكس أهمية الوساطة المصرية القطرية التي استعادت ثقتها في الفترة الأخيرة.

جولة الرئيس الخليجية

وأشار «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن التعاون المصري القطري الاستراتيجي يُعد أمرًا ضروريًا لمصلحة القضية الفلسطينية في وقت حساس، خصوصًا في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي واليمين المتطرف تقويض القضية الفلسطينية، بما في ذلك التهجير القسري لأهالي القطاع.

وأضاف السفير حجازي أن زيارة الرئيس السيسي تأتي في وقت حساس جدًا، مع قرب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يكون هناك إعلان عن وقف إطلاق النار قبل تلك الزيارة، مؤكدًا أن مصر تسعى لتنسيق الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك دعم مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي يتطلب دعمًا كبيرًا من الدول العربية والخليجية.

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر

وأشار إلى أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر، التي لعبت دورًا كبيرًا في حماية القضية الفلسطينية، مضيفًا أن هذه الزيارة تتزامن مع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامجها النووي، ما يجعل تواجد مصر على الساحة الخليجية في هذا التوقيت أمرًا حيويًا لمصلحة المنطقة.