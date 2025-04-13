مجلس الوزراء: 24 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، قراراً رسمياً بموعد إجازة عيد تحرير سيناء للعاملين في القطاعات الحكومة والخاصة وفقا لقانون العمل والضوابط والقواعد التي نص عليها الدستور المصري.

إجازة عيد تحرير سيناء 2025

وكشف قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد تحرير سيناء بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة في الجامعات ووزارة التربية والتعليم والتعليم لـ«الوطن»، أن جميع القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء تسري على القطاعات التعليمية المختلفة، وأنه بعد انتهاء الإجازة تبدأ الجامعات في الاستعدادات النهائية لاعمال امتحانات نهاية العام الدراسي وفقا لتوجيها كل من الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم.