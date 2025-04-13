معلومات عن نارين بيوتي وزوجها رامي سامو بعد حفل زفافهما الساحر

شهد حفل زفاف صانعة المحتوى السورية الشهيرة نارين بيوتي لحظات فريدة تجاوزت حدود التوقعات، إذ فاجأها زوجها رجل الأعمال رامي سامو بهدية ملكية فاخرة على مرأى من الحضور، وقد تجسدت هذه المفاجأة في تقديم رامي لخاتم زواج جديد مرصع بحجر نادر من الألماس الأزرق، محققًا بذلك أمنية لطالما عبَّرت عنها نارين أمام جمهورها.

وقد أضفى رامي على تقديم الهدية طابعًا رومانسيًا خاصًا، إذ أخفى الخاتم الثمين داخل باقة من الورود الحمراء، وعند تقديمه لها، عبّر عن رغبته في منحها هدية استثنائية، مذكرًا إياها بحلمها بالألماس الأزرق، مشيرًا إلى أنّ هذا الخاتم الجديد سيحل محل خاتم الزواج السابق، وقد غمرت الدهشة والسعادة نارين بيوتي، التي لم تستطع إخفاء تأثرها بهذه اللحظة المؤثرة، وعلى الفور، استبدلت نارين خاتمها القديم بالخاتم الجديد الذي يحمل الماسة الزرقاء الملكية، وسط أجواء من الفرح والتصفيق الحار من قبل المدعوين الذين شاركوا العروسين فرحتهما.

معلومات عن نارين بيوتي

وبحسب حوار صانعة المحتوى السورية نارين بيوتي مع أنس بوخش وبودكاستها مع البلوجر نور ستارز، فـ نارين بيوتي اسمها الحقيقي هو نارين عمارة، وهي فنانة شاملة تجمع بين الغناء وصناعة المحتوى المرئي عبر منصة يوتيوب، تعود أصولها إلى مدينة حلب السورية، إذ وُلدت في السابع عشر من فبراير عام 2000، وبعد اندلاع الحرب في سوريا، اضطرت نارين وعائلتها للانتقال إلى السويد بحثًا عن الأمان والاستقرار.

تتمتع نارين بعلاقة وثيقة مع أشقائها الأربعة: شيرين، وسيدرا، وجلال، وشيرو، وقد بدأت مسيرتها في عالم يوتيوب عام 2016، إذ أنشأت قناتها التي تحمل اسمها، ومن خلالها تشارك جمهورها تفاصيل من حياتها اليومية وتقدم محتوى متنوعًا يتعلق بالموضة والجمال، وقد استطاعت نارين أن تحصد قاعدة جماهيرية واسعة، إذ يتابعها ما يقارب 15.6 مليون مشترك على يوتيوب من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى أكثر من 14.7 مليون متابع على منصة إنستجرام.

ولم يقتصر نشاط نارين على صناعة المحتوى المرئي، بل قدمت أيضًا عدة أغنيات تنتمي إلى فن الراب، ما ساهم في تعزيز شعبيتها وانتشارها في الوطن العربي، وتكشف عن بداياتها في عالم الربح من يوتيوب، فكان أول مبلغ حصلت عليه هو 86 دولارًا عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، بينما حقق أول إعلان تجاري لها عائدًا قدره 3000 دولار، وفي تصريحات لها خلال العام الماضي، أشارت إلى أن عوائد أكبر حملة إعلانية قامت بها على مدار عام كامل اقتربت من مليون دولار، مؤكدة أن المال بالنسبة لها وسيلة لتحقيق راحة البال إذا ما تم استخدامه بشكل صحيح.

وكانت نارين أعلنت خطوبتها في عام 2023 في مدينة دبي، إذ تلقت عرض الزواج من شريكها في أجواء رومانسية وفخمة، تبع ذلك حفل عائلي صغير لطلب يدها رسميًا من أهلها، وخطيبها هو رامي سامو، المعروف أيضًا باسم أبو إلياس، وهو رجل أعمال سوري من مواليد عام 1986، أي أنه يكبرها بأربعة عشر عامًا، ويقيم رامي في دبي ويتنقل بين الإمارات والولايات المتحدة بحكم طبيعة عمله، وقد تعرف على نارين قبل عام ونصف من خطوبتهما، وصرح بأنه وقع في حب روحها من اللحظة الأولى وأخبرها بنيته الزواج منها، وقد تلقت نارين في خطوبتها خاتمًا مرصعًا بحجر ماس يزن 4.36 قيراط.

وتصف نارين شخصية خطيبها بأنها مزيج فريد من الانضباط والروح الطفولية، مشيرة إلى أن علاقتهما أثرت فيها بشكل إيجابي، إذ تعلمت منه الانضباط بينما علمته هو أن يكون أكثر عفوية، وقد أوضحت أن هذا التوازن أدى إلى ملاحظة الناس تشابهًا بينهما حتى في طريقة الضحك، الأمر الذي يسعدها، وفيما يتعلق بفارق العمر بينهما، أشارت إلى أنه لم يكن مصدر قلق في البداية، إذ كانا يعتبران العمر مجرد رقم، ولكن مع مرور الوقت بدأت تظهر اختلافات في الخبرة وطريقة التفكير، مؤكدة أن وجود 14 عامًا بينهما يتطلب بذل جهد إضافي لتحقيق التفاهم والتواصل المتوازن، وترى نارين أن النضج الذي وُصفت به منذ صغرها جعل الكثيرين يتوقعون زواجها من شخص يكبرها سنًا.

نارين بيوتي تصاب بمرض نادر

وتحدثت نارين عن فترة اختفاء لها خلال العام الماضي، لتعود وتكشف عن إصابتها بمرض نادر يتمثل في وجود ثلاث نقاط بيضاء في المخ، الأمر الذي استدعى خضوعها لرحلة علاج استمرت عامين، وبعد عدة أشهر، أوضحت أن الأطباء لم يتمكنوا حتى الآن من تشخيص مرضها بدقة، وأنها تخضع لفحوصات رنين مغناطيسي منتظمة، وأكدت أنها شعرت منذ البداية بوجود شيء غير طبيعي، على الرغم من تأكيدات الأطباء بأنها بخير، خاصة مع معاناتها من صداع شديد ومتكرر كان يستدعي تناول المسكنات.