وزيرة التضامن: دفاعي عن المرأة كان سببا رئيسيا في تركي العمل بالأمم المتحدة

روت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل الساعات الأولى لها عند إبلاغها بميعاد حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون وزيرة موضحة أنه تم إبلاغها قبل موعد حلف اليمين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً: «شعرت بخضة ورهبة وتحمل مسئولية.. القسم أمام الله ورئيس الجمهورية وهو عظيم.. لأن أي إخفاق وتهاون أتحاسب عليه أمام ربنا».

مايا مرسي: ملف التضامن متشعب



وقالت «مايا» في تصريحات لها في بودكاست «هنا التضامن» الذي يقدمه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام: «عاصرت سيدات فضليات عملن في ملف التضامن منهم الدكتورة غادة والي ونيفين القباج.. وأحاسب نفسي يومياً قبل ما حد يحاسبني»، موضحة أن ملف التضامن متشعب به أيتام ومسنين وذوي إعاقة وعمل على الأرض: «ملف التضامن ملف حياة أكل وشرب ويتيم وأرملة وتنفيذ حقوق على الأرض وهذا ليس سهلاً».



ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنها لم تُفكر يوماً ما في العمل في الحكومة، موضحة أن أمنيتها دائماً كانت العمل في الأمم المتحدة، وبالفعل ما أن تخرجت من الجامعة الأمريكية التحقت بالعمل في الأمم المتحدة: «عمري ما تخيلت أشتغل في الحكومة.. ولكن كنا نشتغل بجانبها أي نقدم الخدمة والنصيحة في أي ملف خاص بالتنمية».

وزيرة التضامن في الأمم المتحدة



فسرت وزيرة التضامن الاجتماعي، اختيارها لملف الأمم المتحدة، أن هذا الملف معني جيداً بالتنمية البشرية، لافتة إلى أن دفاعها عن المرأة كان سبباً رئيسياً في ترك العمل في الأمم المتحدة وتقلد منصب رئيس المجلس القومي للمرأة.