مايا مرسي: ملف التضامن ليس سهلا.. وأحاسب نفسي يوميا

مايا مرسي: ملف التضامن ليس سهلا.. وأحاسب نفسي يوميا

مايا مرسي: ملف التضامن ليس سهلا.. وأحاسب نفسي يوميا

روت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل الساعات الأولى عند إبلاغها بميعاد حلف اليمين أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون وزيرة للتضامن الاجتماعي، موضحة أنه تم إبلاغها قبل موعد حلف اليمين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً: «شعرت بخضة ورهبة وتحمل مسئولية.. القسم أمام الله ورئيس الجمهورية عظيم لأن أي إخفاق وتهاون أتحاسب عليه أمام الله».

ملف التضامن متشعب به أيتام ومسنين وذوي إعاقة وعمل على الأرض


وقالت مايا مرسي، في تصريحات ببودكاست «هنا التضامن» الذي يقدمه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام: «عاصرت سيدات فضليات عملن في ملف التضامن منهم الدكتورة غادة والي ونيفين القباج.. وأحاسب نفسي يوميا قبل ما حد يحاسبني»، موضحة أن ملف التضامن متشعب به أيتام ومسنين وذوي إعاقة وعمل على الأرض: «ملف التضامن ملف حياة أكل وشرب ويتيم وأرملة وتنفيذ حقوق على الأرض وهذا ليس سهلاً».

وزيرة التضامن: لم أفكر يوما في العمل بالحكومة

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنها لم تُفكر يوما ما في العمل بالحكومة، موضحة أن أمنيتها دائما كانت العمل في الأمم المتحدة، وبالفعل بعدما تخرجت من الجامعة الأمريكية التحقت بالعمل في الأمم المتحدة: «عمري ما تخيلت أشتغل في الحكومة.. ولكن كنا نشتغل بجانبها أي نقدم الخدمة والنصيحة في أي ملف خاص بالتنمية».

وفسرت وزيرة التضامن الاجتماعي، اختيارها لملف الأمم الأمتحدة، بأن هذا الملف معني جيدا بالتنمية البشرية، لافتة إلى أن دفاعها عن المرأة كان سببا رئيسيا في ترك العمل بالأمم المتحدة وتقلد منصب رئيس المجلس القومي للمرأة.

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