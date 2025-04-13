«بنك المعرفة».. باقة إلكترونية في جميع التخصصات

جهود مصر تجاه المعرفة وتنميتها بمختلف محاورها ومصادرها لا تخفى على أحد، وأبرز ما يؤكد ذلك تدشين بنك المعرفة المصرى، ليكون أحد البنوك العالمية فى مجال تصدير المعرفة.

تم إنشاء بنك المعرفة المصرى فى يناير 2016 كأحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية فى مجال التعليم والبحث العلمى فى تاريخ مصر، حيث يعد بنك المعرفة المصرى هو أكبر مكتبة رقمية فى العالم تتكون من المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر فى العالم مثل««سبرنجر - نيتشر، ناشونال جيوجرافيك، ديسكفرى، إيلسفير، كامبريدج، أكسفورد، بريتانيكا، أميرالد، ثومسون رويترز» والعشرات من الناشرين.

وتحتوى الباقة المعرفية لـ«بنك المعرفة المصرى» على دوريات علمية فى كل المجالات «كتب إلكترونية، مجلات إلكترونية، مناهج دراسية للتعليم الأساسى والجامعى، قواعد بيانات، محركات بحث، مكتبات رقمية للفيديو والصور، وبرامج للحاسبات فى مجالات الرياضيات».

«الوطن» تستعرض جهود الدولة فى تدشين بنك المعرفة المصرى، كونه أكبر مكتبة رقمية فى العالم ويمنح موارد غير محدودة للمصريين حصرياً، لأنه باقة إلكترونية مصممة لكل أطياف المجتمع فى جميع التخصصات والاهتمامات، والأعمار؛ حيث يجد الباحث الأكاديمى فيها كل ما يفيده للارتقاء بالبحث العلمى، ويجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية، ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على تطوير طرق التدريس، ويجد فيها الطالب ما يجذبه إلى التعلم. لذا يعد بنك المعرفة المصرى هو طريق مصر إلى التقدم والتنافسية العالمية فى عصرٍ بات فيه العلم هو السلاح الأقوى.