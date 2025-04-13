عضو «الحج والعمرة»: عقوبات المعتمرين المخالفين تصل إلى 100 ألف ريال سعودي

عضو «الحج والعمرة»: عقوبات المعتمرين المخالفين تصل إلى 100 ألف ريال سعودي

عضو «الحج والعمرة»: عقوبات المعتمرين المخالفين تصل إلى 100 ألف ريال سعودي

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن عقوبة المعتمر المخالف خلال تأدية مناسك العمرة، موضحًا أنه يتم منعه من الدخول لمدة 5 سنوات أو أكثر، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

آخر موعد للمعتمرين لدخول السعودية

وأوضح «ترك» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الأحد، أنه جرى وقف تأشيرات العمرة منذ 29 رمضان، ومن كان قد حصل على تأشيرة دخول في 29 مارس، فإن آخر موعد لدخول المملكة هو اليوم الأحد 13 أبريل، وإذا حضر المعتمر غدًا، فلن يُسمح له بالدخول إلى الأراضي السعودية.

آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة العربية السعودية

وأضاف أنه يجب على من يدخل اليوم إلى الأراضي المقدسة أن يغادر في موعد أقصاه 29 أبريل، لأنه بدءًا من 1 ذي القعدة لن يكون هناك أي مواطن في المملكة إلا من يحمل تأشيرة حج، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مصريًا سعوديًا على أعلى مستوى بسبب ما حدث في موسم الحج العام الماضي.

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