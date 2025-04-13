صور مرعبة لديدان عملاقة داخل أمعاء طفل شرب مياه ملوثة في إندونيسيا

كشفت صور مروعة عن لحظة صادمة اكتشف فيها الأطباء وجود أعداد هائلة من الديدان الملتوية تستعمر أمعاء طفل صغير، وقد عانى هذا الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات من أعراض مقلقة تمثلت في انتفاخ البطن، والإمساك الشديد، وارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى عجزه عن التبرز لمدة ثلاثة أيام متواصلة، مما دفع والديه اللذين تملكهما القلق إلى طلب المساعدة الطبية الفورية.

كتل رمادية داخل معدة الطفل

وبعد وصول الطفل إلى المستشفى، قام الأطباء بتشخيص حالته مبدئيًا على أنها إمساك، وفقًا لما ذكره أطباء إندونيسيون قاموا بمشاركة هذه الحالة في إحدى المجلات الطبية، إلا أن تطورًا خطيرًا طرأ في اليوم التالي عندما بدأ الطفل في تقيؤ الديدان، وهو ما استدعى إجراء فحوصات بالأشعة السينية لمنطقة البطن، وقد أظهرت هذه الفحوصات وجود كتل رمادية غير طبيعية داخل معدته، مما أشار إلى معاناته من حالة انسداد معوي خطيرة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وفي محاولة يائسة لإنقاذ حياة الطفل، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية استكشافية عن طريق فتح البطن، وخلال العملية اكتشف الأطباء حقيقة مروعة تمثلت في وجود أعداد كبيرة من الديدان تسد ثلاثة مناطق منفصلة وحيوية من أمعائه الدقيقة، وقد جرى تحديد نوع هذه الديدان الأسطوانية على أنها ديدان الأسكاريس لمبريكويدس، وهي نوع من الطفيليات التي يمكن أن يصل طولها إلى 35 سنتيمترًا وتستطيع العيش والتكاثر داخل أمعاء الإنسان.

وأوضح الأطباء في مستشفى الدكتور سوبندي العام في جيمبر أن الطفل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، ربما تعرض للإصابة بهذه الديدان نتيجة لتلوث المياه أو المشي حافي القدمين في مناطق ملوثة، وحذر الأطباء في مقال نشر في مجلة التقارير الطبية من أن عدم الحصول على علاج سريع وفعال لمثل هذه الحالة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة للغاية، بما في ذلك ثقب في جدار الأمعاء، وهي حالة طبية طارئة تهدد حياة المريض بشكل مباشر عندما يحدث تمزق في جدار الأمعاء.

وأكد الأطباء على ندرة حدوث انسداد الأمعاء كمظهر من مظاهر الإصابة بداء الصفر (الأسكاريس)، لكنهم شددوا على ضرورة أخذ هذه المضاعفة في الاعتبار، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها هذا النوع من الطفيليات، وأشاروا إلى أن سوء النظافة العامة وسوء الصرف الصحي قد يكونان عاملين رئيسيين في تفاقم هذه الحالة الخطيرة.

وبعد اكتشاف الديدان في أمعاء الطفل، كشفت الفحوصات الدموية الإضافية عن معاناته من فقر الدم، وتحدث هذه الحالة عندما يعجز الجسم عن إنتاج كمية كافية من خلايا الدم الحمراء السليمة، المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ويعتبر فقر الدم علامة تحذيرية شائعة للإصابة بالطفيليات المعوية، إذ تتغذى بعض أنواع الديدان على الدم الموجود في الأمعاء، مما يؤدي إلى فقدان مزمن للدم وانخفاض مستويات الحديد في الجسم.

للتخلص من ديدان الأسكاريس التي كانت تسد أمعاء الطفل، لجأ الأطباء إلى إجراء دقيق تمثل في عمل قطع صغير في الأمعاء الدقيقة على بعد حوالي 50 سنتيمترًا من نقطة التقائها بالأمعاء الغليظة، ثم قاموا بضغط لطيف على الأمعاء، أو ما وصفوه بـ «الحلب»، لاستخراج الديدان منها، وبعد إخراج جميع الديدان، قام الفريق الطبي بخياطة الأمعاء مرة أخرى وإرسال الديدان المستخرجة إلى المختبر لإجراء الفحوصات اللازمة عليها.

وتلقى الطفل علاجًا تضمن المضادات الحيوية والسوائل الوريدية وأقراص بيرانتيل باموات، وهو دواء يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الالتهابات الطفيلية المعوية، بما في ذلك الديدان الأسطوانية والديدان الخطافية، وبعد تحسن حالته واستقرارها، تم تسريحه من المستشفى بعد أسبوع من تلقي العلاج، مع وصف أقراص ألبيندازول له، وهو علاج آخر فعال لعدوى الطفيليات المعوية، لاستكمال عملية الشفاء والتأكد من القضاء التام على الطفيليات.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المصابين بديدان الأسكاريس لمبريكويدس العملاقة حول العالم يبلغ حوالي مليار شخص، أي ما يعادل واحدًا من كل ثمانية أفراد على مستوى العالم، وتحدث الإصابة بهذه الطفيليات عن غير قصد عندما يتناول الأشخاص طعامًا أو ماءً ملوثًا يحتوي على بيض الديدان المجهرية، ويمكن أن يحدث هذا التلوث نتيجة لعدم غسل الأيدي جيدًا بعد التعامل مع براز الحيوانات الأليفة، مما يؤدي إلى انتقال البيض إلى الطعام أثناء عملية التحضير، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتلوث مصادر المياه إذا اختلطت بمياه الصرف الصحي نتيجة لسوء أنظمة الصرف الصحي، وتنتشر هذه العدوى بشكل خاص في المناطق الريفية أو تلك التي تعاني من ضعف في البنية التحتية للصرف الصحي.

أعراض الإصابة بالديدان

وعلى الرغم من أن العديد من الإصابات قد لا تظهر عليها أعراض واضحة، إلا أن هذه الديدان يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، خاصة لدى الأطفال، وتشمل هذه المشاكل آلامًا في المعدة وصعوبة في امتصاص العناصر الغذائية الأساسية من الطعام، مما قد يؤدي إلى ضعف النمو والتطور البدني والعقلي، وفي الحالات الأكثر شدة وتعقيدًا، يمكن أن تنتقل الديدان إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الكبد، وقد تتسبب في مشاكل في الجهاز التنفسي.

أشار المسعفون في الحالة المذكورة إلى أن الطفل المصاب كان يتردد بشكل متكرر مع أصدقائه إلى النهر دون حماية لقدميه، كما كان يذهب إلى مكب النفايات لجمع القمامة بيديه العاريتين، مما يعرضه لخطر التلوث، موضحين أن شرب الماء الملوث وغير المغلي ربما يكون سببًا رئيسيًا في إصابته بالعدوى، بالإضافة إلى احتمال انتقال البيض إليه عن طريق إطعامه يدويًا من قبل والدته إذا لم تكن إجراءات النظافة الشخصية المناسبة متوفرة أو متبعة بشكل صحيح.