متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: قلوبنا مع مسيحيي الأراضي المقدسة في مواجهة الاعتداءات

وعلّق القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على الأحداث التي يتعرض لها المسيحيون في الأراضي المقدسة، معربًا عن تضامنه الكامل معهم، قائلًا: «قلوبنا مع إخوتنا هناك، وصلواتنا مرفوعة من أجلهم، كي يتحنن الله عليهم ويرفع عنهم كل الأخطار والمتاعب وما يُمارس بحقهم من ظلم واعتداءات».

ضغوط ممنهجة ضد الفلسطينيين

وأكد «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الوضع الحالي يعكس ضغوطًا ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال ضد الجميع، مضيفًا: «ما يحدث يوضح أن هناك استهدافًا واضحًا للمسيحيين والمسلمين معًا».

تعد صارخ على الشعائر الدينية

وشدّد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على أن ما يحدث الآن يعد تعديًا صارخًا على الشعائر الدينية؛ فالاعتداءات لا تفرق بين المسجد والكنيسة.

وفي ختام حديثه، توجه بالدعاء لهم، قائلًا: «ربنا يزيح هذه الغمّة، ونحيا جميعًا في سلام وأمان بإذن الله تعالى».