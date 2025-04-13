وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة

وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة

وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتولي المهندس مصطفى سعيد أحمد علي، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، ومشرفا على جهاز تنمية مدينة توشكى الجديدة، إذ كان يعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ومشرفا على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة.

وتولى المهندس محمد عصام الدين محمد فتحي، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، ومشرفا على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، وكان يعمل «كبير بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة»، وتولى المهندس وليد عبد القادر عبد الحميد فراج، العمل رئيسا لجهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وكان يعمل رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

كما يتولى المهندس نادر السيد زعفر على، العمل رئيسا لجهاز تنمية القطاع الثاني، للساحل الشمالي الغربي، وكان يعمل نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ويتولى المهندس أحمد حسين ثابت مرسى، العمل نائب رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وكان يعمل نائب رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا