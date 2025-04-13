السفير محمد حجازي: التواصل مع دول الخليج أمر مهم لوقف إطلاق النار في غزة

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطر ومن بعدها الكويت، موضحا أن التواصل مع دول الخليج في هذه المرحلة، خاصة قطر، التي ترتبط بمصر بعلاقات استراتيجية، يُعتبر أمرًا مهمًا، حيث يتابع البلدان معًا ملف الوساطة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

التنسيق بين المواقف أمر ضروري

وقال «حجازي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الأحد، أن التنسيق بين المواقف أمر ضروري، خاصة في ظل وجود مقترحات مصرية مهمة على طاولة المباحثات، مشيرًا إلى أن هناك وفدًا من حركة حماس يزور القاهرة اليوم لمناقشة المقترح المصري الذي تم تقديمه منذ أيام.

الإدارة الأمريكية تتجه نحو دعم وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

وأوضح أن زيارة نتنياهو الأخيرة للولايت المتحدة تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تتجه نحو دعم وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، موضحًا أن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة تتطلب أن يسبقها وقف إطلاق النار حتى يتسنى تنفيذ بنود الزيارة، ومن بينها لقاء مع بعض القادة العرب، ما قد يؤدي إلى مرحلة أكثر ديمومة واستمرارية لوقف إطلاق النار، الذي سيتم طرحه إلى جانب تبادل الأسرى.