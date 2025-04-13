وزير الاستثمار: الإصلاح الهيكلي أكثر ما يشغلني منذ تولي منصبي.. أريد إنجازه بسرعة

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن أكثر ما يشغله منذ توليه الحقيبة الوزارية قبل تسعة أشهر هو الإسراع في إنجاز الإصلاح الهيكلي، مؤكدًا أن عامل الوقت يمثل التحدي الأكبر في المرحلة الحالية.

إنجاز الإصلاح الهيكلي

وأضاف «الخطيب»، خلال لقائه مع برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، :«أكثر ما يقلقني هو مدى سرعتنا في إنجاز الإصلاح الهيكلي.. أريد تنفيذه بأسرع وقت ممكن، خاصة أننا نواجه تراكمات في التعامل مع ملفات مختلفة امتدت لما يقرب من 15 عامًا.. أمتلك الصلاحية في التعامل مع ملف الإصلاح الهيكلي».

المجموعة الاقتصادية تدرك حجم التحديات

وأوضح أن هناك فرصة حقيقية وتحديًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاح، مشيرًا إلى أن المجموعة الاقتصادية تدرك حجم التحديات وتعمل وفق رؤية واضحة، مضيفًا: «بالتأكيد أشعر بالقدرة على الإنجاز، لأن التحول يبدأ من إقناع الفريق بالاتجاه الصحيح، وهذا ما تم منذ بداية عرض الأفكار على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.. بدأنا بوضع رؤية وسياسات واضحة، لأنني بطبيعتي أفضّل بلورة الأمور في شكل رؤية تجارية واستثمارية منظمة».

وأكد وزير الاستثمار، أن التوافق على الاتجاه الصحيح ساعد في تسريع خطوات الإصلاح، مضيفًا: «لدينا صلاحية كاملة للتعامل مع ملف الإصلاح الهيكلي، وأمتلك الأدوات المطلوبة لتحقيق ذلك»، متابعًا: «نملك القدرة على مواجهة البيروقراطية والعراقيل التي تكبّل الاستثمار، لكن الأهم أن تكون كل الأطراف شريكة في عملية الإصلاح حتى يتحقق النجاح».