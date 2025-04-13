وزير الاستثمار: 550 مليار دولار حجم استثمارات البنية التحتية خلال 10 سنوات

وزير الاستثمار: 550 مليار دولار حجم استثمارات البنية التحتية خلال 10 سنوات

وزير الاستثمار: 550 مليار دولار حجم استثمارات البنية التحتية خلال 10 سنوات

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011 و2013، موضحًا أن هذه الاستثمارات شملت تطويرًا كبيرًا في شبكات الطرق والكباري والموانئ.

مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تراجعت

وأوضح «الخطيب»، خلال حوار خاص له مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المٌذاع عبر شاشة «أون»، أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة يعد تحولاً جذريًا في البنية التحتية لمصر، خاصة أن الفترة التي سبقت الثورتين لم يكن حجم الاستثمارات في البنية التحتية كافيًا.


وأشار إلى أنه رغم حجم الإنجاز في البنية التحتية، فإن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تراجعت إلى 24% حاليًا، بعد أن كانت تمثل 75% قبل عام 2011، مضيفًا: «المستهدف الأول لوزارة الاستثمار، وللمجموعة الاقتصادية ككل، هو إعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عملية التنمية كما كان سابقًا».

ونوه بأن تحسين مناخ الاستثمار أصبح المستهدف الأول له، مشيرًا إلى أهمية إنجاز هذا التحول بسرعة، قائلاً: «نسعى لتحقيق تحول سريع يشعر به المستثمرون، ويعزز ثقتهم في مناخ الاستثمار، وهو الهدف من مفهوم الانتقال من مرحلة تقود فيها الدولة التنمية إلى مناخ يُمكّن القطاع الخاص من القيام بهذا الدور».


وشدد وزير الاستثمار، على أن التحدي الآن هو تغير مناخ الاستثمار ليصبح جاذبًا ومحفزًا للقطاع الخاص وبسرعة.

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