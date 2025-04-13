خيري رمضان: جماهير الأهلي تلقي غضبها على كولر بسبب ضعف الأداء

خيري رمضان: جماهير الأهلي تلقي غضبها على كولر بسبب ضعف الأداء

خيري رمضان: جماهير الأهلي تلقي غضبها على كولر بسبب ضعف الأداء

هنأ الإعلامي خيري رمضان، نادي بيراميدز بحصوله على الدوري، مشيرا إلى أن السماوي لديه هدف ويصر على لتحقيقه، ووصل لنهائي كأس مصر، ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج «مع خيري»، المذاع عبر قناة «المحور»، أن جماهير الأهلي ألقت غضبها على المدير الفني للفريق مارسيل كولر بعد الأداء الباهت في اللقاءات الأخيرة.

استمرار كولر مع الأهلي في لقائي صنداونز


وتابع «خيري» أن كولر مستمر في قيادة الفريق في لقائي صنداونز الجنوب أفريقي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولو لم يتمكن الأهلي من العبور لنهائي البطولة، يرحل كولر عن الفريق.

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