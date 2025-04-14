وكان أعلن جيش كوريا الجنوبية، مساء الثلاثاء الماضي، إطلاق طلقات تحذيرية، بعد انتهك جنود من الجارة الشمالية خط ترسيم الحدود؛ مما دفعهم للتراجع.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في رسالة نصية للصحفيين: «أطلق جيشنا تحذيرات وطلقات تحذيرية بعد أن عبر نحو 10 جنود كوريين شماليين خط ترسيم الحدود العسكرية في المنطقة الشرقية من المنطقة منزوعة السلاح حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي جيشنا يراقب عن كثبٍ نشاط الجيش الكوري الشمالي، ويتخذ التدابير اللازمة وفقًا للإجراءات العملياتية»، حسب وكالة رويترز

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن نحو 1500 كوري شمالي يعملون في منشآت الأسلاك الشائكة وأعمال الأراضي في المنطقة منزوعة السلاح، بينما كانت كوريا الشمالية تجري تدريبات عسكرية.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية، بعد أن انتهت الحرب بينهما التي اندلعت بين عامي 1950 و1953 بهدنة وليس معاهدة سلام.