أول محاكمة جنائية بعد عزله.. رئيس كوريا الجنوبية السابق يصل مقر المحكمة

أول محاكمة جنائية بعد عزله.. رئيس كوريا الجنوبية السابق يصل مقر المحكمة

أول محاكمة جنائية بعد عزله.. رئيس كوريا الجنوبية السابق يصل مقر المحكمة

وصل رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول إلى المحكمة للمثول في أول محاكمة جنائية ضده بعد عزله من منصبه، وفقا لما ذكرته قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.

وأفادت قناة إكسترا نيوز بأن هناك إجراءات أمنية مشددة حول مقر المحكمة في سول مع وصول الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول للمثول في أول محاكمة جنائية له.

وكان أعلن جيش كوريا الجنوبية، مساء الثلاثاء الماضي، إطلاق طلقات تحذيرية، بعد انتهك جنود من الجارة الشمالية خط ترسيم الحدود؛ مما دفعهم للتراجع.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في رسالة نصية للصحفيين: «أطلق جيشنا تحذيرات وطلقات تحذيرية بعد أن عبر نحو 10 جنود كوريين شماليين خط ترسيم الحدود العسكرية في المنطقة الشرقية من المنطقة منزوعة السلاح حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي جيشنا يراقب عن كثبٍ نشاط الجيش الكوري الشمالي، ويتخذ التدابير اللازمة وفقًا للإجراءات العملياتية»، حسب وكالة رويترز

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن نحو 1500 كوري شمالي يعملون في منشآت الأسلاك الشائكة وأعمال الأراضي في المنطقة منزوعة السلاح، بينما كانت كوريا الشمالية تجري تدريبات عسكرية.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية، بعد أن انتهت الحرب بينهما التي اندلعت بين عامي 1950 و1953 بهدنة وليس معاهدة سلام.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا