ختام فعاليات الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

اُختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع «أهل مصر»، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويُعد من أبرز مشروعات وزارة الثقافة الهادفة لبناء الوعي الوطني ودعم أبناء المحافظات الحدودية.

وأعرب وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في كلمته التي بُثّت خلال الحفل، عن سعادته بإقامة الفعاليات بمحافظة الوادي الجديد، لما لها من أهمية ثقافية وتاريخية وجغرافية كبيرة، مشيرًا إلى أن مشروع «أهل مصر» يُعد من المشروعات الثقافية الرائدة، ويستهدف تعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الأطفال، خاصة أبناء المناطق الحدودية، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري. وتمنى الوزير للأطفال التوفيق في حياتهم، داعيًا إياهم لنقل ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى عائلاتهم وأصدقائهم في محافظاتهم.

محافظ الوادي الجديد يدعم مشروعات الأطفال

وأبدى محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط اعتزازه بالمشروع الثقافي وبدور الأطفال المشاركين، موجهًا الشكر لأسرهم على دعمهم ومشاركتهم، قائلاً: «أنتم مستقبل مصر، ويجب أن تحلموا وتسعوا لتحقيق أحلامكم على خُطى المبدعين من أبناء الوطن، مثل الأديب نجيب محفوظ، والعالم أحمد زويل، واللاعب محمد صلاح». كما أشاد المحافظ بمستوى الإبداع الذي ظهر في الورش الفنية، مؤكدًا دعمه لعدد من المشاريع المتميزة التي نفذها الأطفال خلال الأسبوع.

في كلمتها، عبّرت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عن فخرها بالمنتج الثقافي الذي قدمه الأطفال، مؤكدة أن أبناء المحافظات الحدودية يمثلون خط الدفاع الأول للوطن وسفراء لقيمه ومبادئه. ودعت الأطفال إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم، والاستعداد لتحمل مسؤولياتهم في المستقبل، والتمسك بأحلامهم لتحقيقها ليكونوا بحق من “أهل مصر”.

فيما أعربت لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرىوشمال الصعيد بهيئة قصور الثقافة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، وتقديرها لإبداعات الأطفال ومشاركتهم المتميزة. وقالت إن الأسبوع الثقافي جاء هذا العام تحت عنوان «سفر الأحلام»، تعبيرًا عن الحلم الجماعي الذي يربط أبناء الوطن تحت مظلة واحدة هي “مصر الحبيبة”، مشيرة إلى أن الأنشطة والزيارات والورش الفنية ساهمت في تنمية قدرات الأطفال وتوسيع آفاقهم.

فعاليات الأسبوع الثقافي الـ37

تضمنت الفعاليات معرضًا فنيًا لأعمال الأطفال نتاج ورش متعددة، منها «الرسم بالموسيقى» للفنان وائل عوض، و«الأركيت» للمدرب حسني إبراهيم، و«الشنط بالخرز» للمدربة منى عبد الوهاب، و«الخيامية» للمدرب عماد عاشور، و«إعادة التدوير» للمدربة نجوى عبد العزيز، و«شنط الشبك» للمدربة نجلاء شحاتة، و«الحلي والإكسسوار» للمدربة يارا محمد كمال.

وعلى خشبة المسرح، بدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه عرض فيلم وثائقي عن الورش والزيارات الميدانية، من تصوير تامر النطاط، ومونتاج وإخراج إبراهيم يوسف. ثم قُدمت عروض نتاج الورش الأدائية والمسرحية، من بينها ورشة «المسرح» للمخرج أحمد خليفة، والتي تضمنت أوبريت «انتباه» بأشعار محمد ناصف وصلاح عتريس وعلاء المصري، وألحان وائل عوض.

كما قدّم الأطفال نصًا متكاملًا من ورشة «الكتابة المسرحية» للكاتب وليد كمال، وشاركوا في عروض لورشة «تحريك العرائس» و«الأراجوز»، وورشة «إلقاء الشعر» بقصيدة «على اسم مصر» لصلاح جاهين، وورشة «الغناء» التي قدم فيها الأطفال مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية، أبرزها «يا أغلى اسم في الوجود»، و«أعطني الناي وغنِّ»، و«أنا دمي فلسطيني»، واختُتم الحفل بأوبريت «من كل شبر من أرض مصر» لكورال أطفال الأسبوع الثقافي.

وشارك في فعاليات الأسبوع نحو 200 طفل من محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد، والوادي الجديد، ومطروح، وأسوان، إلى جانب أطفال من المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.