«التأمينات الاجتماعية» تحدد مستندات اشتراك العاملين في القطاع الخاص

وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددا من المستندات والأوراق للتأمين على العاملين في القطاع الخاص، وذلك وفقًا لما ألزم القانون 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ووفقًا لما حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن الأوراق المطلوبة جاءت كما يلي:

1- صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن.

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2- صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل «مهندس – طبيب – محام – محاسب».

3- صورة بطاقة الرقم القومي.



4- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.

5- إقرار إستلام العمل إن وجد.



6- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) في حالة وجود مدد سابقة.



7- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4).



8- تقرير اللياقة الطبية علي النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

9- إستمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه، وفقاً للنموذج رقـم (5).

10- يتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لإتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.